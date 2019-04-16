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Кіно своїми руками: співачка ULIANA ROYCE розповідає про нове захоплення молоді

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Гостя програми, молода українська виконавиця ULIANA ROYCE розповідає про нове захоплення совеременной молоді. Вони знімають серіали про своє життя, проблеми і світовідчуття і викладають ці міні-історії в відео-сервіс YouTube.

За її словами, основна аудиторія цих відео - такі ж молоді люди, які, можливо стикаються з проблемами, показаними в їх відео, і шукають для себе вихід або рішення для складних життєвих ситуацій.

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