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28 січня • оновлено в 12:35
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Кінець світу вже настав: українські ТВ-канали знають про це навіть більше за західних колег

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Ситуацію навколо поширення коронавірусу у Китаї, українські ТВ-канали використовують кожен, як може, пророкуючи ледь не кінець світу.

Найбільше старається у нагнітанні апокаліптичних настроїв ТСН (1+1). І варто зазначити, що виходить у них це вдало: надтривожний тон голосу ведучих, музика, яка пасує фільму жахів, переводить новини у іншу царину. Із інформаційної у розважальну.

Бо залякування без пояснень, логіки і професійних коментарів це те, чим відрізняється, наприклад, кіно, від випуску новин. І це, як ми переконалися, чудово розуміють у Західній Європі і Північній Америці, але не в Україні.

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