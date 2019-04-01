Кінець опалювального сезону: коли з'явиться можливість самостійного регулювання температури

Директор центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко зазначив, що мешканці багатоквартирних будинків повинні вимагати від уряду встановлення лічильників і регулюючих пристроїв на всі радіатори опалення в квартирах. Це, на його думку, дозволить мешканцям самостійно встановлювати комфортну для кожного температуру у помешканні.

За його словами, це має бути впроваджено, особливо з огляду на зростання вартості комунальних послуг і зростання боргів населення за ці послуги, через неможливість їх сплачувати у повному обсязі.

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