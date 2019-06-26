Кілометр дороги коштує 3 млн гривень: розкрито схеми корупції в "Укравтодорі"

Чому в Україні руйнуються навіть нові дороги? Хто винен в огидному стані дорожнього покриття?

Про "смотрящіх" за українськими дорогами і корупцію в "Укравтодорі" розповідає експерт з безпеки дорожнього руху Олексій Павловський.

"Укравтодор" – це, напевно, ідол української корупції на сьогоднішній день. Тому що 1 км дороги коштує 3 млн гривень. І якщо ми прибираємо на дорожній поверхні якийсь сантиметр певного прошарку – то заробляємо на цьому дуже хороші гроші. Тут питання не в тому, що не кладуть цю дорогу, а в тому, що її роблять неякісно", – каже Павловський.

На його думку, керівник "Укравтодору" Славомир Новак просто не може не знати про це.

"Я впевнений, що він сидить на якихось відкатах. Людина, яка керує таким великим процесом, має знати всі тонкощі цієї роботи... Якщо дорога неякісна, якщо вона руйнується протягом року – це означає, що її поклали неправильно, не за технологіями. Тобто, має бути відповідальний. Тобто, має бути звільнення. Ми цього практично не бачимо", – пояснює експерт.

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