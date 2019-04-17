Кількість виборців у другому турі збільшиться: у Держреєстрі повідомили про причини

Керівник Служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександр Стельмах зазначив, що перед повторним голосуванням на виборах президента України, правом на зміну місця голосування скористались 325 604 виборці, з який більш ніж 55 тис припадає на місто Київ. У той же час, 17 363 киян будуть голосувати у інших місцях.

Він зазначив, що після другого туру кількість виборців збільшилась через те, що частина виборців, які проживають на тимчасово окупованих територіях, визначили своє місце голосування.

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