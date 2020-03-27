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28 березня • оновлено в 00:32
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Кількість українських "заробітчан" в Європі зростатиме: озвучено прогноз

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Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник в ефірі ObozTV висловив думку, що кількість українських "заробітчан" в Європі зростатиме.

"У нас сформувався прошарок населення в кількості 13-16%, які постійно їздять працювати за кордон. Я думаю, така кількість збережеться, тому що люди отримують зарплати 600-1200 євро, таких зарплат в Україні поки що немає", – сказав Воскобойник.

За даними експерта, 10-12% від тих, хто працює за кордоном, не хочуть повертатися жити і працювати в Україні.

"На жаль, я впевнений, що ця кількість буде збільшуватися, тому що криза в Україні та в Європі дійсно показує нашим громадянам, наскільки ми відрізняємося від Європи. Люди, які захочуть у майбутньому убезпечити себе від проблем, які будуть пов'язані з коронавірусом або економічною кризою, будуть шукати можливість залишитися назавжди за кордоном ", – вважає він.

Про ці та інші новини дізнавайтеся з прямого ефіру ObozTV.

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