Кількість учасників протесту в Мінську наблизилося до 100 тисяч

Мирослав Семенюк Відео 15:19, 16.08.2020
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