Кількість охорони у Зеленського збільшилася: в МВС назвали після чого це сталося

Радник Міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко зазначив, що після першого туру виборів президента України, кількість охорони, яку надала нацполіція кандидату у президенти Володимиру Зеленьскому - збільшилась. Він зазначив, що всі учасники передвиборчих перегонів могли звернутись із відповідним проханням до органів МВС для забезпечення особистої охорони, проте, хтось таку охорону просив, а хтось, з тих чи інших причин, до неї не вдавався.

Він вважає некоректним називати кількість охорони, проте вважає, що її достатньо задля того, аби уберегти від вселяких посягань.

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