Обережно – п'яні водії: зростає кількість ДТП за їх участю

Заступник начальника патрульної поліції України Олексій Білошицький пояснив, чому в Україні зростає кількість ДПТ за участю водіїв напідпитку.

Він зазначив, що взагалі причини ДТП поділяються на порушення правил маневрування, перевищення дозволеної швидкості руху, недотримання безпечної дистанції та керування у стані алкогольного сп'яніння. Експерт заявив, що за сім місяців 2019 року усього було зафіксовано 3513 ДТП, коли водій знаходився у стані алкогольного сп'яніння. З них, за словами Білошицького, 645 ДТП із потерпілими. 63 людини під час цих ДТП отримали травми несумісні із життям.

За аналогічний період у 2018 році сталось 3053 ДТП за участі водіїв напідпитку, отже динаміка зросту таких ДТП є очевидною. Окрім того, за словами поліцейського за весь 2018 рік співробітники правоохоронних органів виявили 110 тис. водії, які керували авто у стані алкогольного сп'яніння, а за 7 місяців 2019 року ця цифра наближається до 65 тисяч осіб.

Білошицький пов'язує тренд до зростання подібних ДТП із недосконалим механізмом щодо перевірки водія на стан алкогольного сп'яніння, який діє в Україні.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!