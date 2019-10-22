Кількість депутатів має скорочуватися разом зі зміною інших норм: юрист

Керівник проектів з питань конституційного права Юлія Кириченко у прямому етері ObozTV прокоментувала новини про розгляд КСУ зміни кількості нардепів ВР.

"На що варто звернути увагу: кількість народних депутатів у різних країнах або членів парламенту в країні є різною, і це питання вибору політичного країни. КСУ розглядає зміни до конституції на відповідність закону, і найголовніше, що вони аналізують, щоб не було обмеження або скасування прав і свобод людини і громадянина. У цьому випадку вони будуть аналізувати так само лише це. Що важливо у цьому законопроекті: передбачено, що замість 450 депутатів буде 300. При цьому не відбувається якогось корегування інших норм", - заявила Кириченко.

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