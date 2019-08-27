Журналіст про 100 днів Зеленського на посаді Президента: скоріше ''мінус''

Блогер і журналіст Кирило Сазонов дав оцінку перших 100 днів роботи на посаді президента України Володимира Зеленського.

Журналіст зазначив, що за підсумками цих 100 днів йому дуже складно про щось говорити. Однозначно, він не побачив поки ніяких серйозних результатів.

Деякі зміни губернаторів у Сазонова викликають питання, а деякі – викликають симпатію. З моменту виходу на роботу Зеленський зажадав звільнення від 34 чиновників, зазначив експерт, а з них звільнилися лише троє. Тобто - це 9% ефективності, додав Сазонов.

Дзвінок Путіну – ось, напевно, подія, яка запам'яталась найбільше, заявив журналіст. І з його точки зору - це був дуже невдалий дзвінок, тому що Зеленський попросив Путіна вплинути на терористів, чим, фактично, дав йому зрозуміти, що не вважає Росію учасником конфлікту.

Також експерт згадав невдалу спробу скасування параду. Він зазначив, що альтернативний парад, де пройшли ветерани, волонтери, зібрав набагато більше людей і викликав набагато більше емоцій і підтримки суспільства.

"Зрозуміло, що Зеленський - абсолютно нова людина у цій грі, але покищо ми бачимо швидше мінус", - заявив Сазонов.

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