Київсько-Житомирські пригоди Гарантів | Альо, гараж! REBOOT #300

Київсько-Житомирські пригоди Гарантів | Альо, гараж! REBOOT #300345
Житомирщина нарешті дочекалася президентського візиту.
Поки Гарант Конституції №5, Петро Порошенко давав покази на допиті в ДержБюроРозслідувань, з приводу купівлі-продажу телеканалу Прямий, Гарант №6, Володимир Зеленський, намагався демонстративно подолати бурштинову мафію. Першим кроком на цьому шляху стало призначення нового очільника Житомирської Облдержадміністрації...
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