Київський бізнесмен готував теракт на Черкащині: Obozrevatel News о 11:00 від 07.03.2019

Київський бізнесмен готував теракт на Черкащині

Київського бізнесмена будуть судити за підготовку теракту на Черкащині. Йдеться про жителя села Козин. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури: чоловік намагався залякати жителів села Лящівка Чорнобаївського району на Черкащині. Для цього він готував теракт; внаслідок пострілів із гранатомету та вогнепальної зброї, повинні були загинути троє місцевих мешканців, серед яких – голова сільради.

ГПУ затримала чиновника-хабарника

Генпрокуратура затримала заступника голови Держагентства водних ресурсів під час одержання хабара. Він вимагав від підприємця 8000 доларів за підписання договору про очищення водойми. Йдеться про Бучанське водосховище, яке розташоване в селі ГорЕничі на Київщині. За місцем проживання та роботи підозрюваного вже провели обшуки. Поки що чиновника візьмуть під варту.

Справа МН17: позов проти Росії до ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини отримав позов від сімей жертв катастрофи рейсу МН17. Тепер очікується рішення щодо дати початку процесу. Про це заявив нідерландський адвокат, який представляє інтереси родичів загиблих. За словами захисника, чекати доведеться довго – розгляд справи може тривати від 5 до 7 років.

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