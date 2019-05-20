''КиївПрайд'' за свободу і незалежність – головні українські цінності

Координаторка піар-департаменту “КиївПрайд” Софія Лапіна вважає, що українська культура базується на універсальних об'єднуючих та надихаючих цінностях, таких як свобода, любов, підтримка, безпека. За її словами, упродовж усієї історії нашого народу ми боролися за свободу та незалежність, які далися нам тільки завдяки єдності. Саме ці цінності, на її думку, формують нашу культурну ідентичність, об'єднують нас і допомагають як особистісному становленню, так і державному.

Вона зазначила, що Україна обрала шлях європейського розвитку, де головними є верховенство права та рівність незалежно від віросповідання, кольору шкіри, сексуальної орієнтації або гендерної ідентичності. Тому, за її словами, як спільнота і громадяни цієї держави, саме за таку Україну вони об'єднуються у боротьбі проти гомофобії, трансфобії та будь-якої ксенофобії.

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