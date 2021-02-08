Київ зупинився в заторах

Obozrevatel Відео 13:45, 8.02.2021 Оновлено: 15:59, 8.02.2021

У Києві в понеділок, 8 лютого, через снігопад на дорогах міста утворилися численні затори. Як повідомили в пресслужбі КМДА, синоптики прогнозують приріст снігу до 15-20 см. Очікуються пориви вітру 15-20 м/с та ожеледиця на дорогах. Температура повітря вдень -7... -10 градусів.

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