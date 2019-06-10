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Київ закупив ще 25 карет швидкої допомоги

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Одна карета швидкої на 10 тисяч мешканців мегаполісу – це вимога Всесвітньої організації охорони здоров’я, яку вдало виконує столична адміністрація. З нагоди Дня медичного працівника мер Києва презентував ще 25 нових спецавто, які вже готові до цілодобового чергування.

"Наше завдання робити так, щоб умови праці відповідали ключовим вимогам і ми намагаємось робити все необхідне. Не тільки вкладати гроші в будівництво лікарень, закупівлю медикаментів, закупівлю обладнання, найсучаснішого обладнання, автівок, будівництво лікарень. Але також, одна із самих ключових речей – підвищення заробітної плати для кожного працівника. Робимо все від нас залежне", — говорить київський міський голова Віталій Кличко.

Серед нових спецавтомобілів, чотири новенькі реанімобілі з обладнанням, яке дозволяє перевозити недоношених немовлят та новонароджених з патологіями.

"Інкубатор, так званий к’ювез, для переміщення новонароджених малюків з критично низькою масою та з вадами при народженні. В к’ювезі підтримується постійна температура, постійна вологість. Завдяки ось цій подушці завдається стале положення самого кювезу. Тобто не переміщується в жодній площині", — говорить начальник відділу експлуатації транспорту ДП "Київмедавтотранс" Володимир Кушнір.

Під час презентації автомобілів, на Хрещатику відбувся масштабний флешмоб – "Медики за здоровий спосіб життя". Кожен охочий міг отримати консультацію лікаря, виміряти цукор в крові, вагу, артеріальний тиск, а також навчитись особисто надавати першу медичну допомогу.

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