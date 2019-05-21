Київ, якого немає: Олексій Коган поділився історіями минулого століття

Український джазмен, телеведучий і автор і ведучий радіопрограм Олексій Коган розповів про один з найвідоміших будинків не тільки в Києві, а й Україні - "сталінській висотці" на Хрещатику, в якій джазмен прожив більшу частину свого життя.

Про дивовижне переплетення не тільки музичних доль, але простого побутового життя звичайних людей і загальних улюбленців минулих років - Євгенії Мірошниченко, Валерія Лобановського і багатьох інших, в історіях Олексія Когана.

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