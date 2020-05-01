Київ - першого травня ринки не відкрилися - Лівий берег

Охоронці між собою обговорюють, що Кличко попередив: якщо хтось відкриє - отримає 170 тис. грн штраф

Керівник одного з ринків повідомив: нас закривала комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації при КМДА, а вони стосовно першого травня жодних рішень не приймали. З іншого боку умови, що висунуто для відкриття кабальні. Де ви бачили в супермаркеті два співробітника Держпродспоживслужби та поліції? Хто в супермаркеті дотримується дистанцій? Тому на таких умовах ми не відкриємось.

Хоча на охороні розповіли що багато підприємців вранці приїхали відкривати свої торгівельні ділянки і були здивовані що адміністрація не дозволила

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!