Київ першим в Україні почне застосовувати вакцину від COVID-19: озвучено деталі

Стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу в місті Києві допоможе неухильне дотримання профілактичних і протиепідемічних заходів.

Київ буде першим містом України, яке почне застосовувати препарати й вакцини від коронавірусу. Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби міста Києва, лікар Олег Рубан.

"Столиця завжди була лідером із захворюваності на COVID-19 і на інші гострі респіраторні вірусні інфекції. Причина – велика міграція населення, велика кількість людей із груп ризику, які мешкають у місті Києві. Тому Київ перший зайшов в епідемію і останній буде виходити", – зазначив він.

За словами чиновника, наразі в столиці проводиться масове тестування всіх хворих з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій. У 10-15% з них підтверджується діагноз коронавірусної хвороби.

"За прогнозами, захворюваність буде рости. Початок максимальних показників буде в жовтні-листопаді", – сказав Рубан.

Водночас він наголосив на тому, що ситуація стабілізується за умов, якщо містяни дотримуватимуться всіх рекомендованих правил – користуватимуться медичними масками, антисептиками та дотримуватимуться соціальної дистанції.

"Враховуючи наукову мережу, Київ буде першим застосовувати препарати і вакцини від коронавірусу. Що стосується київської міської влади, то за офіційної реєстрації вакцини того ж дня пройде закупівля препарату для населення міста", – запевнив він.

Як писав OBOZREVATEL, щодня в Києві реєструються сотні нових випадків зараження коронавірусом. Станом на ранок 20 серпня загальна кількість хворих у столиці становила більш як 11 тисяч.