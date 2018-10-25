Київ домовився із Будапештом - за грати без права на амністію - у Краматорську відключили опалення - новини на ObozTV

Угорського уповноваженого з питань Закарпаття не буде, а Будапешт не блокуватиме діалог Києва з НАТО. На це сподівається міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Напередодні він зустрівся із своїм угорським колегою - Петером Сійярто.

Суд заслухав апеляційну скаргу проте не міняв вироку: 7 років без права на амністію отримав Дмитро Россошанський, племінник глави Вишгородського райсуду, який три роки тому збив насмерть Світлану Сапатинську, сестру відомої юристки Ірини Ноздровської.

У Краматорську зупинили опалювальний сезон одразу ж після його початку. Причина - заборона на використання газу. У прифронтовому містечку опалювальний сезон розпочали ще 16 жовтня; тепло отримали понад 400 багатоповерхівок.

Дивіться випуски новин на ObozTV о 10:00, 11:00, 12:00 та 15:00. О 18:00 - Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком.