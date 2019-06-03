Керченській протоці хочуть змінити статус: експерт пояснив, у чому затримка

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що для реалізації задумів українського МЗС, про надання статусу міжнародної Керченські протоці, насамперед необхідно денонсувати договір між Україною та Росією про спільне використання акваторії Азовського моря.

За його словами, такі ідеї вже лунали влітку та восени минулого року, але так і не знайшли підтримку. Він нагадав, що 12 жовтня 2018 року на засіданні РНБО ухвалили подання низки законопроектів до Верховної Ради, серед яких закон "Про внутрішні води України", "Про територіальне море", в якому містилось визначення береговою та серединної лінії та інші законодавчі акти, після прийняття яких, за його словами, може бути розірванний це договір.

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