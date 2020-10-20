Катя Вандина презентувала відео на пісню "Мама говорила"

В'ячеслав Буткалюк, Obozrevatel Відео 10:15, 20.10.2020

Лише сильні люди досягають мети, - це меседж, який співачка Катя Вандина відправляє молоді.

Каже, що текст пісні "Мама говорила" виник саме тоді, коли виникли сумніви у обраній кар’єрі, у стратегії свого подальшого життя. Але саме поради мами і підтримка чоловіка Данила Сухоручка дозволили остаточно закріпити думку, що потрібно займатись улюбленою справою і завжди рухатись до мети. Про це Катя розповіла в рамках проекту TheGuest в ефірі телеканалу OBOZREVATEL

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