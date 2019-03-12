Катування із застосуванням психотропних речовин: ветеран розвідки про можливу долю українських моряків

Ветеран зовнішньої розвідки України, генерал-лейтенант Василь Богдан зазначив, що Росія, яка вже давно не визнає норми міжнародного права, для здійснення психологічного тиску на українських військовополонених моряків може використати всі засоби поліцейської держави: від використання психотропних препаратів до катування.

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