МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

Катування із застосуванням психотропних речовин: ветеран розвідки про можливу долю українських моряків

144Читати матеріал російською

Ветеран зовнішньої розвідки України, генерал-лейтенант Василь Богдан зазначив, що Росія, яка вже давно не визнає норми міжнародного права, для здійснення психологічного тиску на українських військовополонених моряків може використати всі засоби поліцейської держави: від використання психотропних препаратів до катування.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATELЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Василь Богдан

Новини

Всі новини