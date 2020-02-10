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11 лютого • оновлено в 03:40
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Катування Євробаченням: чию участь у відбірковому півфіналі треба було скоротити до мінімуму

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Вісім музичних номерів конкурсантів першого півфіналу відбору на Євробачення тривали понад три з половиною години. І інколи витримати це знущання було вкрай важко.

І тут мова йде не про виступи музикантів. Бо вони представляли різну музику і енергетику, які не можуть сподобатись всім однаково. Мова йде в першу чергу про Сергія Притулу, якому вже в черговий раз забракло такту і почуття міри у "жартах", зміст і форму яких він вже традиційно із шоу "Вар'яти" на будь-який інший телевізійний майданчик.

З понеділка по п'ятницю, тільки до 17 лютого, дивіться на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!" о 10:00.

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