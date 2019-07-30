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Катастрофічні масштаби трудової міграції: мінус 100 тис. щомісяця

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Міністерство фінансів повідомило, що 3,2 млн українців перебувають на постійному працевлаштуванні за кордоном.

Це 18% усього економічно активного населення країни, йдеться у макроекономічному огляді Міністерства фінансів.

Водночас відтік робочої сили за кордон сприяв зменшенню безробіття в Україні. Зокрема, в червні 2019 року кількість безробітних скоротилася на 5,5%. Одночасно з цим кількість безробітних, які претендують на одну вакансію, скоротилося до трьох осіб. У Мінфіні відзначили, що це найнижчий показник за останні роки.

Крім того, високі темпи трудової міграції призвели до зростання рівня зарплат в Україні.

Як заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, щомісяця на заробітки з України виїздять до 100 тис. українців.

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