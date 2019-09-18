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18 вересня • оновлено в 13:29
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Касові апарати для всіх підприємців: коментарі депутатки

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Народний депутат 8 скликання Оксана Продан прокоментувала новину про те, що продавців уживаних товарів зобов'яжуть переходити на касові апарати.

Вона заявила, що в понеділок відбулось засідання за участю депутатів та великої кількості підприємців, де вони обмінялись думками стосовно законопроекту. Після зустрічі Данило Гетьманцев пообіцяв допрацювати законопроект, і про те, яка його остаточна редакція, поки що сказати досить складно.

Вона заявила що ФОПи поки що не бунтують, і чутки про податковий чи касовий майдан є досить надуманими, оскільки більшість з тих, кого стосується даний закон, просто ще не знають про нього, вони працюють і не читають новини. Проте, парламент зараз вносить досить багато змін, і касові апарати хочуть запровадити практично для всіх, окрім тих, хто працює на ринках та входить до першої групи ФОПів, які на рік обертають менше 300 тис. грн. а це досить невелика група підприємців.

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Оксана Продан
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