Головна Новини
7 грудня • оновлено в 08:05
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Картинг на льоду

72
Читати матеріал російською

Маленькі машинки розганяються до божевільних швидкостей, лякаючи дрімаючих біля своїх лунок рибалок. Річка петляє то вправо, то вліво, змушуючи картингістів проходити повороти в ефектних заметах.

Картинг на льоду

Картинг на льоду

Скріншот з відео

Картинг на льоду

Картинг на льоду

Скріншот з відео

Вражає ідеально рівний лід на річці, крізь який навіть видно воду і дно річки.

Маршрут закінчується в невеликому затоні біля якогось штучного споруди, схожого на невелику греблю. Затон досить широкий, щоб можна було проходити повороти в занесенні на максимальній швидкості.

Картинг на льоду

Картинг на льоду

Скріншот з відео

Картинг на льоду

Картинг на льоду

Скріншот з відео

Шлях в кожну сторону займає приблизно дві хвилини. Це зовсім невелика відстань, але можна тільки заздрити тому чистому адреналіну, який отримують картингісти.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Insta OBOZ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Insta OBOZ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини