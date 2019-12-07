Маленькі машинки розганяються до божевільних швидкостей, лякаючи дрімаючих біля своїх лунок рибалок. Річка петляє то вправо, то вліво, змушуючи картингістів проходити повороти в ефектних заметах.

Картинг на льоду Скріншот з відео

Картинг на льоду Скріншот з відео

Вражає ідеально рівний лід на річці, крізь який навіть видно воду і дно річки.

Маршрут закінчується в невеликому затоні біля якогось штучного споруди, схожого на невелику греблю. Затон досить широкий, щоб можна було проходити повороти в занесенні на максимальній швидкості.

Картинг на льоду Скріншот з відео

Картинг на льоду Скріншот з відео

Шлях в кожну сторону займає приблизно дві хвилини. Це зовсім невелика відстань, але можна тільки заздрити тому чистому адреналіну, який отримують картингісти.

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