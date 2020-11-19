Карді Бі відповіла тим, хто проти її титулу "Жінка року 2020"

Софія Ковнір Відео 16:02, 19.11.2020
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