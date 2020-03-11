Карантин в школах: як буде відбуватись навчання, та скільки він триватиме

Народна депутатка України, представник Комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина у прямому етері ObozTV відповідала на питання ведучого програми "Підсумки".

Вона прокоментувала оголошення карантину в українських школах.

"Мова йде тільки про припинення очного навчального процесу. Я можу навести ту інформацію, яка з'явилася на сайті КМДА. Є бачення, що по всій території України у всіх закладах освіти навчання буде здійснюватися дистанційно, а от яким чином буде здійснюватися таке навчання, це буде вирішуватися локально. От можна подивитись приклад Чернігівської області, подивитись відповідні сайти, вони досить детально розписали, які можуть бути способи дистанційного навчання. Я знаю, наприклад, що запровадили таку річ, як 14 березня телеканалом "Київ" буде виділено декілька годин для проведення уроків", - заявила Гришина.

Вона також висловилася і з приводу перенесення ЗНО.

"Щодо ЗНО, то тут мова йде про перенесення виключно пробного ЗНО, і зараз прийняте рішення про відтермінування його проведення. Все буде проведено, але після закінчення цього процесу карантину", - додала Гришина.

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