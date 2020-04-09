Карантин в Нідерландах: без масок і обмежень

Відео 09:24, 9.04.2020 Оновлено: 11:52, 9.04.2020

Карантин в Нідерландах істотно відрізняється від карантину в Україні. Обмеження в країні не настільки жорсткі, немає штучного нагнітання паніки. Відсутній ажіотаж з приводу придбання медичних масок і рукавичок. Жителі країни не поспішають дослухатися до рекомендацій влади використовувати захисні засоби, незважаючи на те, що в країні з 17-мільйонним населенням близько 20 тисяч осіб, що заразилися і 2 тисяч померлих від коронавірусу.

Про це в ефірі ObozTV розповіла жителька міста Васпік (Нідерланди) Олена Дамен.

Коментувати
Відео

Дивіться також

"Плівки Єрмака": з'явився запис про земельні схеми голови ОПУ

Наївність гірша за злодійство: знайдено особу, яка позбавила країну засобів захисту, а бюджет – мільйонів

"У них було два завдання": Чорновол розповіла про обшуки ДБР

"Без совісті, без Батьківщини": Усика закликали позбавити громадянства

Росія стягнула на Донбас артилерію, прикриваючись карантином