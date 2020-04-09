Головна Новини
9 квітня • оновлено в 17:33
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Карантин в Нідерландах: без масок і обмежень

847
Читати матеріал російською

Карантин в Нідерландах істотно відрізняється від карантину в Україні. Обмеження в країні не настільки жорсткі, немає штучного нагнітання паніки. Відсутній ажіотаж з приводу придбання медичних масок і рукавичок. Жителі країни не поспішають дослухатися до рекомендацій влади використовувати захисні засоби, незважаючи на те, що в країні з 17-мільйонним населенням близько 20 тисяч осіб, що заразилися і 2 тисяч померлих від коронавірусу.

Про це в ефірі ObozTV розповіла жителька міста Васпік (Нідерланди) Олена Дамен.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Підсумки Коронавірус Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Місце
Нідерланди
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Відео

Новини

Всі новини