Карантин в Нідерландах: без масок і обмежень

Карантин в Нідерландах істотно відрізняється від карантину в Україні. Обмеження в країні не настільки жорсткі, немає штучного нагнітання паніки. Відсутній ажіотаж з приводу придбання медичних масок і рукавичок. Жителі країни не поспішають дослухатися до рекомендацій влади використовувати захисні засоби, незважаючи на те, що в країні з 17-мільйонним населенням близько 20 тисяч осіб, що заразилися і 2 тисяч померлих від коронавірусу.

Про це в ефірі ObozTV розповіла жителька міста Васпік (Нідерланди) Олена Дамен.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал