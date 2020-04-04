Транспорт працює, ресторани відкриті: як Стамбул переживає карантин. Відео

У Стамбулі (Туреччина) під час оголошеного через пандемію коронавірусу COVID-19 карантину громадський транспорт продовжує працювати в штатному режимі.

Обмеження в русі по місту запровадили лише для громадян старше 65 років і тих, хто має хронічні захворювання. Про це в ефірі ObozTV розповів український громадянин, який навчається в стамбульському університеті Мармара, Ескендер Меметов.

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За його словами, якщо громадяни цієї категорії вийдуть на вулицю без крайньої необхідності, їм загрожує штраф у розмірі 3600 турецьких лір (близько 15 тисяч гривень). Дотримання заборони контролюється поліцією.

У перші 2-3 дні після оголошення карантину в супермаркетах Стамбула був присутній ажіотажний попит на продукти харчування, "люди закупилися, але порожніх полиць не було. Зараз все в нормі", – розповів Ескендер Меметов.

У місті працюють ресторани, але тільки "на винос" – сидіти в приміщеннях заборонено. Функціонує доставка продуктів, готових страв та будь-яких товарів.

Всі державні установи, які мають можливість працювати віддалено, перейшли в онлайн. Більша частина приватних закладів також послідувала їх прикладу.

У місті організовано дистанційне навчання – як в вузах, так і в школах. Для школярів уроки транслюють через державні телеканали, університети проводять трансляції на своїх сайтах, повідомив студент.

У той же час в країні відчувається нестача "медиків певної кваліфікації". Щоб вирішити цю проблеми, влада "викликає із запасу" медпрацівників, які вийшли на пенсію.

Як писав OBOZREVATEL, станом на ранок 3 квітня в Туреччині підтверджено 18135 випадків зараження коронавірусом. 356 осіб померли, 415 одужали.

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