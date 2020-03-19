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19 березня • оновлено в 22:26
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Карантин у Словаччині: український студент розповів подробиці

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Український студент одного з університетів Словаччини Олександр Грахов в ефірі ObozTV розповів, як молодь сприйняла звістку про карантин через коронавірус.

"9 березня на сайті університету з'явилося повідомлення, що з 12 години закінчується навчання і ми йдемо на карантин... Такого великого ажіотажу, як в Україні, не було. Злякалися тільки українці. Буквально за дві години через Кошице виїхало багато українських студентів. Квитки дуже швидко розібрали", - повідомив Грахов.

За його словами, керуючий гуртожитком просив українських студентів нікуди не їхати, бо потім у них можуть виникнути проблеми з поверненням до Словаччини.

"Ми не знаємо, де ви будете в Україні знаходитися і з чим приїдете назад. Тому він попросив нас не виїжджати. Але більшість не послухали і виїхали", - зазначив студент.

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