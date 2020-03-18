Карантин у Львові: Садовий розповів про боротьбу з коронавірусом

Мер Львова Андрій Садовий в ефірі ObozTV розповів, як живе місто в умовах карантину.

За його словами, в центрі міста людей дуже небагато, закриті ресторани, бари, кафе.

"Приємно, що багато ресторанів почали продавати їжу на винос. Стоять черги по два метри один від одного, каву можна купити, круасан. З кожним днем стає більше карантинного порядку", – зазначив мер.

Також мер звернувся до жителів міста з рекомендацією зайвий раз не виходити з дому. В першу чергу, це стосується людей похилого віку.

"Працює штаб, щодня напрацьовують рекомендації. Є чіткий регламент щодо продуктових магазинів, як люди повинні поводитись, скільки людей може заходити в магазин. Те ж саме щодо аптек", – додав Садовий.

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