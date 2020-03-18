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18 березня • оновлено в 22:12
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Карантин у Чернівцях: комунальників і медиків будуть розвозити на роботу

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Мер Чернівців Олексій Каспрук в ефірі ObozTV розповів, скільки в місті хворих на коронавірус і як влада вирішує проблему з зупинкою роботи транспорту через карантин.

За словами мера, "ситуація нормальна", проте людей закликали не виходити в місто без потреби. Суттєво поменшало перехожих на вулицях, призупинено роботу громадського транспорту.

"Завтра будемо переходити в режим спецперевезень. В першу чергу, будемо забезпечувати доставку на робочі місця медпрацівників, працівників комунальних служб, тих, хто забезпечує охорону правопорядку, життєдіяльність міста", - сказав Каспрук.

"Закрилися закладу торгівлі, побутового обслуговування. Не всі, але президент підписав закон про запровадження штрафних санкцій за порушення з боку влади санітарно-епідеміологічного режиму. Зараз почнемо розмову з підприємцями, які не розуміють серйозності ситуації", - зазначив він.

Також мер повідомив, що в місті на даний момент 10 хворих на коронавірус.

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