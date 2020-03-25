Коронавірус у Києві: в КМДА відреагували на ситуацію в лікарні №8

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в ефірі ObozTV прокоментував ситуацію навколо лікарні №8, в якій, за повідомленнями ЗМІ, не вистачає засобів захисту проти коронавірусу.

"Хотів би уточнити, що у нас є сім опорних лікарень, які приймають інфекційних хворих. Вони не бездонні. Є кількість хворих, яких вони можуть прийняти. Вона досить велика, але ми розуміємо, що нам після їх заповнення в разі епідемії потрібні будуть інші лікарні", - зазначив чиновник.

"Одна з таких лікарень №8. На сьогоднішній день вона наказом визначена. Це здебільшого доручення головному лікарю... Ми провели коротку нараду, він абсолютно знає, що йому треба робити, які заходи вжити, зокрема за наявності засобів індивідуального захисту", - додав Поворозник.

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