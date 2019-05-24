Капітальна реконструкція Куренівського парку

Застарілий, брудний і не зовсім безпечний. Таким був Куренівський парк. Він – один з найстаріших у Києві. І не відновлювався майже 20 років. Нещодавно тут розпочали капітальне реконструювання, за яким ретельно стежить команда мера міста Віталія Кличка.

Тут вже встановили відеоспостереження і навіть тривожні кнопки виклику, задля безпеки громадян. Також вимощують нові прогулянкові доріжки. У подальшому замінять лавки, урни і замінять фонтан на більш сучасний.

"Що стосується фонтану – передбачається теж його реконструкція. Ми його просто усучаснили. Натомість він буде зроблений такий, плаский. На ньому будуть такі круті сучасні кулі і на нього можна буде заходити", — зазначила директор КП по утриманню зелених насаджень Подільського району Ольга Манько.

Ще одна фішка Куренівського парку - автомобільне містечко.

"Фактично буде змодельоване невеличке місто. Зі своїми доріжками, магістралями, знаками, світлофорними об‘єктами. Тут діти абсолютно в інтерактивних умовах будуть навчатися правилам дорожнього руху , поведінці на дорозі , будуть вчитися керувати маленькими автомобілями", — говорить Петро Пантелеєв, заступник головиКМДА.

Завершити реконструювання Куренівського парку планують 31 липня. Та на думку заступника голови КМДА, роботу можна пришвидшити. Щоб кияни із дітьми встигли насолодитися усучасненим парком ще влітку.

Загалом цього року в столиці планують завершити капремонт 90 парків та скверів, які характеризуватимуться зовсім новим сучасним функціональним наповненням - від тенісних кортів до модернових арт-елементів.

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