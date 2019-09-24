Канули в небуття: як і чому закривають українські ТВ-проекти

Чому на українському телебаченні велика кількість українських закривається, не витримують в ефірі більш ніж один сезон, хоча зарубіжні аналоги йдуть впродовж десятиліть.

Жанри програм, які не знайшли свого місця на українських ТВ-каналах, різні: це і розважальні шоу, і соціально зорієнтовані програми, в яких розповідаються про долі людей. Одним з очевидних аргументів керівників телеканалів про те, чому програму варто закрити, є низький глядацький інтерес до цих програм.

Проте, ми порівняли їх з західними аналогами та спробували визначити, чого не вистачає їм для "телевізійного довголіття" в Україні.

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