Канада передала ЗСУ техніку: Obozrevatel News о 12:00 від 18.03.2019

Канада передала ЗСУ техніку: Obozrevatel News о 12:00 від 18.03.201956Читати матеріал російською
Канада передала ЗСУ техніку
Канада передала Збройним силам України понад півсотні автомобілів. Всі вони – 2018 року випуску. Про це розповіли у прес-службі Міноборони. Кажуть: позашляховики дозволятимуть виконувати широкий спектр завдань. Йдеться, зокрема, про перевезення особового складу підрозділів та патрулювання.
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Сорокаметровий астероїд Флоренс летить до Землі. Про це повідомили в НАСА. Небесне тіло наблизиться до нашої планети вже наступного тижня. Науковці кажуть: астероїд найбільший за всю історію спостережень.
Жертви повені в Індонезії
Сімдесят сім людей стали жертвами повені в Індонезії. Про це повідомляє агентство Сіньхуа з посиланням на інформацію рятувальників. Ще 116 людей постраждали в результаті стихійного лиха.
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