Канабіс для лікування, а не розваги – активіст пояснив сенс легалізації марихуани

Громадський діяч, представник ГО "Українська асоціація медичного канабісу" Тарас Ратушний зазначив, що під легалізацію медичної коноплі розуміється створення законного, контрольованого і обмеженого обігу канабісу в медичних і наукових цілях. Він зазначив, що за петицію на підтримку такої ініціативи на сайті Верховної Ради проголосувало десятки тисяч українців.

Він зазначив, що ефективне лікування українських пацієнтів, які хворіють на епілепсія, анорексію, посттравматичний синдром, захворювання імунної системи, артрит та ревматизм, астму, хворобу Альцгеймера та Паркінсона, а також багато інших, можуть забезпечити препарати на основі канабісу.

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