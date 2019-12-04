Кален Чан нереальний спуск
19-річний паркурист Кален Чан зробив нереальний спуск з гори Тяньмень в Китаї.
Свій спуск він почав з місця яке називається Врата Небес. На той момент сходи були оснащена прольотами і перекладинами для виконання різних трюків.
нереальний спуск
скріншот з відео
нереальний спуск
скріншот з відео
Особливість цього спуску полягає в тому, що кут нахилу становить 45 градусів. А дистанція, яку подолав спортсмен, порівнянна з розмірами трьох футбольних полів (1км).
Видно, що в той день на сходах було багато туристів, які заважали проходу спортсмена. Але, незважаючи на це, він дістався до фінішу.
нереальний спуск
скріншот з відео
нереальний спуск
скріншот з відео
Цей ролик надалі на деякий час став вірусним в інтернеті.
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