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6 грудня • оновлено в 09:16
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Кален Чан нереальний спуск

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19-річний паркурист Кален Чан зробив нереальний спуск з гори Тяньмень в Китаї.

Свій спуск він почав з місця яке називається Врата Небес. На той момент сходи були оснащена прольотами і перекладинами для виконання різних трюків.

нереальний спуск

нереальний спуск

скріншот з відео

нереальний спуск

нереальний спуск

скріншот з відео

Особливість цього спуску полягає в тому, що кут нахилу становить 45 градусів. А дистанція, яку подолав спортсмен, порівнянна з розмірами трьох футбольних полів (1км).

Видно, що в той день на сходах було багато туристів, які заважали проходу спортсмена. Але, незважаючи на це, він дістався до фінішу.

нереальний спуск

нереальний спуск

скріншот з відео

нереальний спуск

нереальний спуск

скріншот з відео

Цей ролик надалі на деякий час став вірусним в інтернеті.

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