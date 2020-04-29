Мінеральна вода "Каховка" може бути заражена: подробиці від мера

Через спалах коронавірусу місто Каховку Херсонської області закрили на карантин, але життя міста не зупиняється. Працюють підприємства, працює транспорт, до 4 травня діють певні обмеження на в'їзд і виїзд.

Водопостачання всіх жителів забезпечується 24 години на добу, і з питною водопровідною водою у городян проблем немає. Проте, на підприємстві, що розливає мінеральну воду "Каховка", виявлені випадки зараження коронавірусом.

"На сьогоднішній день це підприємство зупинено, зупинене відвантаження цієї розливний мінеральної води", - повідомив в ефірі ObozTV міський голова Каховки Херсонської області Андрій Дяченко.

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