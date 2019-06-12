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Кадри вирішують: Зеленський названчіл головного розвідника України

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Новим головою Служби зовнішньої розвідки України став Владислав Бухарєв. Його призначив президент України Володимир Зеленський.

Відповідне рішення було ухвалено 11 червня, зазначив на брифінгу заступник голови Адміністрації президента з правових питань Руслан Рябошапка.

Нагадаємо: раніше звучала інформація про те, що Бухарєв може очолити за президентства Зеленського СБУ. Він – народний депутат України від "Батьківщини". У 2014 році працював заступником голови відомства за Валентини Наливайченко. Також три роки (до 2010-го) обіймав посаду заступника голови ДФС.

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