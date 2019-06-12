Кадри вирішують: Зеленський названчіл головного розвідника України

Кадри вирішують: Зеленський названчіл головного розвідника України370Читати матеріал російською
Новим головою Служби зовнішньої розвідки України став Владислав Бухарєв. Його призначив президент України Володимир Зеленський.
Відповідне рішення було ухвалено 11 червня, зазначив на брифінгу заступник голови Адміністрації президента з правових питань Руслан Рябошапка.
Нагадаємо: раніше звучала інформація про те, що Бухарєв може очолити за президентства Зеленського СБУ. Він – народний депутат України від "Батьківщини". У 2014 році працював заступником голови відомства за Валентини Наливайченко. Також три роки (до 2010-го) обіймав посаду заступника голови ДФС.
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