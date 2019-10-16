Головна Новини
16 жовтня • оновлено в 16:00
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Кадри вирішують, або “конкурс “косяків” | Альо, гараж! REBOOT #321

111

Дивишся на "все це" і мимоволі складається враження,

що в “урядовому кварталі” з початком жовтня були оголошені змагання. З умовною назвою “хто встигне більше за інших “накосячити” до кінця року”.

Станом на початок тижня умовну “пальму першості” впевнено утримують Голова Уряду Олексій Гончарук та Міністр МЗС Вадим Пристайко...

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Альо, гараж! Reboot" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій Шаповалов Віталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини