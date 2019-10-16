Кадри вирішують, або “конкурс “косяків” | Альо, гараж! REBOOT #321

Кадри вирішують, або “конкурс “косяків” | Альо, гараж! REBOOT #321111
Дивишся на "все це" і мимоволі складається враження,
що в “урядовому кварталі” з початком жовтня були оголошені змагання. З умовною назвою “хто встигне більше за інших “накосячити” до кінця року”.
Станом на початок тижня умовну “пальму першості” впевнено утримують Голова Уряду Олексій Гончарук та Міністр МЗС Вадим Пристайко...
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