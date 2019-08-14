Кабмін не звільнятиме Кличка

Кабінет міністрів України відмовився розглядати звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Про це повідомив прессекретар прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Василь Рябчук на своїй сторінці у Facebook.

"Питання узгодження звільнення Віталія Кличка обговорили з членами уряду. Ухвалене рішення, що чинним складом уряду розглядатися воно не буде", – зазначив Рябчук.

"Потрібен новий закон про Київ, де б чітко було розписано, що таке місцеве самоврядування та були повноцінні повноваження міського голови, а з іншого боку – повноцінно відображені повноваження державної влади. Цей баланс має бути забезпечений новим законом про столицю", – повідомив Гройсман.

24 липня стало відомо, що глава Офісу президента Андрій Богдан подав до Кабміну прохання про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА. У документі з підписом Богдана зазначалося, що Кличко може бути звільнений у зв'язку з тим, що голови місцевих адміністрацій призначаються і звільняються президентом України за поданням Кабміну.

На початку липня з'явилася інформація, що новий глава держави прагне розділити повноваження мера і голови столичної адміністрації. Вся виконавча влада має перейти ставленику президента України.

Кличко заявив, що, просуваючи ініціативу про поділ обов'язків мера Києва і глави КМДА, Зеленський не повинен забувати, з чого починався Майдан. Адже першими його підтримали саме жителі української столиці. Також він зазначив, що скандальний план Зеленського є позбавленням Києва місцевого самоврядування. Він дорікнув президенту у поверненні старих методів Януковича. Мер Києва не виключив, що главою КМДА Зеленський може призначити власника мережі МАФів у Києві, кандидата у народні депутати від "Слуги народу" Андрія Холодова

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram