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7 лютого • оновлено в 09:42
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Йованович могли відкликати з України через підтримку ЛГБТ

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Американське видання BuzzFeed повідомило, що звільнення Марі Йованович із посади послині США в Україні вимагали десятки християнських груп.

Причиною невдоволення цих груп була відкрита підтримка ЛГБТ-активістів з боку самої Йованович та її підлеглих, пише видання.

Армстронг та представники ще 39 консервативних християнських груп надіслали до Держдепартаменту США листа, в якому вимагали дати оцінку діям Йованович, які начебто відкрито дискредитують президента Трампа.

Йдеться про участь американських дипломатів у "Марші рівності". У червні 2018 року Йованович та понад 60 представників посольства США в Києві, включно з нинішнім заступником помічника держсекретаря з питань Європи та Євразії Джорджем Кентом взяли участь у традиційному публічному заході ЛГБТ-активістів.

"Гадаю, важливо ставитися до всіх гідно і з повагою", – заявила тоді Йованович в ефірі "Громадського".

"Посол Марі Йованович порушила Віденську конвенцію про дипломатичні відносини 1961 року, ратифіковану США. Пункт 1 статті 41 конвенції зобов’язує всіх осіб, які користуються дипломатичними привілеями та імунітетами, не втручатися у внутрішні справи держави перебування. Ми вимагаємо від посольства США в Україні припинити пропагувати та підтримувати ЛГБТ-ідеологію в Україні, і, таким чином, ми наполягаємо на відкликанні нинішнього посла США в Україні Марі Йованович", – ішлося у листі консервативних християнських груп.

За словами Армстронга, лист був переданий держсекретарю Майку Помпео, який пообіцяв, що Йованович буде звільнена в 2019 році.

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