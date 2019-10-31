Йдемо в кіно: прем'єри 31 жовтня

ТЕРМІНАТОР: ФАТУМ

Якщо ви пристрасні фанати класичних і автентичних перших двох частин "Термінатору", а другій частині цього року виповнюється 35 років, то цей фільм для вас. "Чому?", запитаєте ви. А все просто: режисер Тім Міллер і продюсер, "батько" Термінатора Джеймс Кемерон вирішили зробити вигляд, що інших третьої, четвертої та п'ятої частин просто не було. І саме головне, через 35 років до франшизи повернули Сару Конор у виконанні Лінди Гамільтон.

СИРОТА БРУКЛІН

Після кількох кінорозчарувань, які довелось пережити останнім часом, до таких кіноанонсів, навіть з таким зірковим складом, ставишся з пересторогою. Але Едвард Нортон, який грає не так вже й часто, завжди вирізнявся перебірливістью. А переважна більшість фільмів з його участю, ставала кіноподіями.

У “Сироті Брукліні” він виступив відразу у чотирьох ролях - як продюсер, сценарист, режисер і актор, а до роботи над фільмом він запросив Брюса Віліса, Алека Болдуіна та Вільяма Дефо.

ДИТЯ ПОГОДИ

Японська повнометражна анімація, це досить часто не тільки виразна і ні з чим незрівняна стилістика та графіка, яку ні з чим не можна переплутати. Це ще і глибока філософія, яка оповита красивими і романтичними оповідями.

Режисером цього аніме є Макото Сінкай, якого називають в кількох оглядах "новим Міядзакі", хоча сам він не згоден з таким порівнянням, заявляючи, що його переоцінюють. Також він сказав, що хоче створювати твори, які мають інші точки дотику з аудиторією, інші ніж у робіт Хаяо Міядзакі.

ВІН І ВОНА

І наостанок, про прем’єру, яка нас чекає у січні 2020 року, новий французський фільм “Він і вона”.

Два роки тому в український прокат вже виходив фільм з такою назвою. Але цей фільм Седріка Клапіша, який в оригіналі має назву Deux moi (Двоє мене) не має жодного відношення до того фільму 2017 року Ніколя Бедоса з оригінальною назвою - Месьє і мадам Адельман.

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