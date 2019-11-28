Йдемо в кіно: кінопрем'єри 28 листопада

Чи варто йти до кінотеатрів цього уікенду, чому надати перевагу та яких вражень очікувати від того чи іншого фільму, Юлія Крапівіна розповість глядачам сьогодні, як завжди у четвер, у традиційний день кінопрем'єр в Україні.

28 листопада в кінотеатрах України відбудеться відразу кілька гучних прем'єр: кінотеатральна постановка "Абадства Даунтон", довгоочікуваний фільм Аґнєшкі Голланд про Голодомор, історична драма про Холодний Яр, за книгою Василя Шкляра та американський детективний триллер "21 міст".

А також розповість про історію, як стрімінгова компанія, що виробляє фільми для перегляду в інтернеті, купила останній однозальний кінотеатр Нью-Йорку, та пояснить, навіщо це знадобилось гіганту індустрії.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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