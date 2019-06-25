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"Йде реванш": відома журналістка про придбання телеканалу соратником Медведчука

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Відома журналістка і медіаексперт Наталія Лігачова вважає "інформаційним реваншем" придбання телеканалу Zik соратником Віктора Медведчука Тарасом Козаком.

Лігачова зазначила, що під контроль Медведчука перейшли вже три інформаційних канали – Zik, 112 і News One.

"Інформаційні канали зараз підвищеною увагою користуються. Те, що цілих три канали, які впливають на думку активного виборця, перейшли у власність соратника Медведчука, який не приховує своїх проросійських поглядів, є кумом Путіна, це безумовно вплине на те, яким чином будуть сприймати події українські громадяни. Це все дуже тривожно", – заявила журналістка.

За її словами, "інформаційний простір захоплюється, відбувається експансія".

"Відбувається реванш, повертається багато політиків, які були близькі до Януковича. Також йде реванш в інформаційному просторі", – зазначила Лігачова.

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