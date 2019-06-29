Йде потепління: прогноз погоди в Україні на 30 червня від ObozTV

В неділю 30 червня в Україну прийде незначне потепління, але ночі залишаться холодними.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на 30 червня.

На заході мінлива хмарність, місцями можливі опади. Вдень повітря прогріється до +25, вночі стовпчик термометра опуститься до +10.

У північних областях також мінлива хмарність, в окремих регіонах дощі. Температура вдень +21, а вночі всього лише +7.

На сході така ж ситуація. Сонце буде чергуватися з дощем. Повітря вдень прогріється до +20, вночі термометри покажуть +8.

На Південь і Крим очікує хмарне небо, опади прогнозують лише Одесі. Днем максимум +21, вночі +10.

У центральних регіонах переважно хмарно, в окремих областях дощ. Удень +21, вночі стрілка термометра опуститься до +9.

У Києві прогнозують невелику зливу, температура повітря вдень +22, вночі +14 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спека може повернутися в Україну наприкінці липня. За прогнозами народного синоптика Леоніда Горбаня, з 22 липня до кінця місяця очікується від +35 до +37 градусів.

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